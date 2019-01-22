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“اسحبوا بطاقة الناخب للمشاركة في الموعد الرئاسي”

بدوي يجدد دعوته للمواطنين :
“اسحبوا بطاقة الناخب للمشاركة في الموعد الرئاسي”

islam kaab 22 يناير 2019 الوطني اضف تعليق 40 زيارة

جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، دعوته للمواطنين لسحب بطاقة الناخب، تحضيرا لإنطلاق الإنتخابات الرئاسية المقبلة، وأكد الوزير أنه على المواطنين التقرب من البلديات أو القنصليات من أجل الحصول على بطاقة الناخب اليوم الأربعاء.
وقال بدوي في تغريدة له عبر مواقع الرسمية “تويتر”و “الفيس بوك” والموقع الرسمي للوزارة”للحصول على بطاقة الناخب توجه الدعوة للمواطنات والمواطنين المقيمين داخل و خارج الوطن، للتقرب من البلدية مقر إقامتهم أو من القنصلية الجزائرية في البلد الذي يقيمون فيه، مرفقين ببطاقة هوية و وثيقة لإثبات الإقامة، و ذلك من الأربعاء 23 جانفي إلى غاية الأربعاء 06 فيفري 2019.
كما أضاف، بدوي، أنه في إطار اختيار ممثلي الشعب من القاعدة إلى القمة حق يكفله الدستور لجميع المواطنين، وتبعا لإمضاء المرسوم الرئاسي المحدد لتاريخ استدعاء الهيئة الناخبة ليوم الخميس 18 أفريل 2019،تفتتح غدا فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية.
رزاقي.جميلة

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