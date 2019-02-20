سيتم استيراد حصص إضافية من اللقاحات المضادة لطاعون المجترات الصغيرة تفوق 16 مليون لقاح، وذلك قبل نهاية شهر مارس المقبل، منها 8 ملاين جرعة من اللقاح في نهاية شهر فيفري الجاري، وتندرج هذه الحصص المنتظرة في إطار صفقة بالتراضي تم عقدها مع مخبر هندي يتم بموجبها استلام لقاحات يبلغ عددها الإجمالي 21 مليون جرعة، والتي ستستلمها وزارة الفلاحة وستوزع على الموالين.

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزغي، خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون الطب البيطري الجديد، أن الجزائر ستستلم ثمانية ملايين جرعة من اللقاح المضاد لطاعون المجترات الصغيرة في نهاية شهر فيفري الجاري وثمانية ملايين جرعة أخرى خلال شهر مارس المقبل، وتندرج هذه الحصص المنتظرة في إطار صفقة بالتراضي تم عقدها مع مخبر هندي يتم بموجبها استلام لقاحات يبلغ عددها الإجمالي 21 مليون جرعة.

وكانت الجزائر استلمت نهاية جانفي الماضي حصة أولى بـ5 ملايين لقاح، تم الحصول عليها بشكل استثنائي بفضل الجهود الديبلوماسية لسفراء الجزائر في الخارج، وصرح الوزير في هذا السياق بأن المتعامل الهندي طلب وقتا أطول لإنتاج الكميات المطلوبة إلا أنه بفضل الحنكة الديبلوماسية لسفرائنا استطعنا توفير كميات أولية نهاية الشهر الماضي قبل استلام باقي الحصص في فيفري ومارس، وتم اكتشاف طاعون المجترات الصغيرة في الماشية بولاية تمنراست مطلع نوفمبر 2018 في خضم التحاليل التي أنجزت بعدما بدأت بوادر الحمى القلاعية تظهر في المنطقة، حسب بوعزغي.

وبالنسبة للحمى القلاعية، فقد تم التعاقد مع مخبر فرنسي للتزود بـ2 مليون لقاح تم منها استلام مليون جرعة في 2 فيفري الماضي، وفي انتظار وصول هذه الحصة، لجأت وزارة الفلاحة إلى ما تبقى من لقاحات تم اقتناؤها في 2018 في إطار حملتها الوقائية العادية، والمقدر عددها بحوالي مليون جرعة ووفقا لتصريحات الوزير أمام النواب، فإنه ينتظر استلام الحصة المتبقية، أي مليون جرعة شهر مارس المقبل.

وتجري عملية التلقيح حاليا حسب الوزير، بصفة عادية مع متابعة حثيثة وتواصل يومي مع ولاة الجمهورية.

وأكد بوعزغي، أن برنامج التلقيح سيشمل جميع المواشي في الجزائر والتي يقدر عددها بـ29 رأس غنم و2 مليون رأس بقر.

رزاقي.جميلة