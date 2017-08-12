فند السفير التونسي لدى الجزائر من ان تكون سلسلة الاعتداءات التي تعرض عدد من السياح الجزائريين في تونس صحيحة، معتبرا أن استهداف الجزائريين في تونس مزاعم لا أساس لها، متهما وسائل الاعلام الجزائرية بتهويل القضية وإستقاء معلومات غير دقيقة.

ونقل موقع انباء تونس تصريح السفير التونسي لدي الجزائر، و قال ” أن الجزائريين لطالما تم إعتبارهم أبناء تونس و ليسوا سياح أم ضيوف بل هم أهل الدار و العلاقات بين الجزائريين و التونسيين دائمًا كانت قوية و وطيدة و ودية بشكل كبير و الدليل على ذلك أن توافد الجزائريين على تونس سواء للسياحة أو العلاج أو لقضاء مآرب خاصة يكاد لا يبنقطع بشكل يومي،و أن إحصائيات وزارة السياحة التونسية تتوقع أن يبلغ عدد السياح الجزائريين المتدفقين على تونس خلال السنة الجارية ما بين 2.5 و 3 ملايين سائح،ليحتل بذلك السياح الجزائررين المرتبة الأولى،و طبعًا التونسيين واعين و مدركين أن الجزائريين يساهمون في تعزيز الإقتصاد التونسي عبر قطاعي السياحة و الصحة”.

و في سياق متواصل نفى الديبلوماسي التونسي جميع الأنباء والمعلومات التي تحدثت عن تراجع توافد السياح الجزائريين على تونس بعد سلسلة الإعتداءات التي تعرض لها بعض الجزائريين في تونس. وقال أن ذلك مجرد تهويل غير مبرر صادر عن دوائر مجهولة تريد الإساءة إلى العلاقات المتينة بين الجزائر و تونس.

مقتل “غيلاس فكراش” حادث عرضي…

وعن حادثة مقتل السائح الجزائري “غيلاس فكراش” بولاية باجة التونسية، افاد الفرشيشي أنه حادث عرضي ولا يمكن إعتباره جريمة قتل إلا بعد تحريات مصالح الأمن التونسية. مؤكدا تجنّد المصالح المختصة في بلاده لتوفير أقصى درجات الأمن للسائح الجزائري.

ن.م