استمرار تساقط الثلوج على المرتفعات إلى غاية يوم غد السبت 

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الجمعة في نشرية خاصة عن استمرار تساقط الثلوج على المرتفعات الوسطى والشرقية التي يتجاوز علوها 700 متر وهذا الى غاية مساء غد السبت.

وأوضح ذات المصدر أن الامر يتعلق بولايتي تيزي وزو والبويرة حيث من المتوقع ان يصل سمك الثلوج المتساقطة أو يتجاوز 15 سم وذلك الى غاية منتصف نهار غد السبت.كما تتوقع ذات المصالح أن يصل سمك الثلوج أو يتجاوز 25 سم بولايات سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، باتنة، خنشلة، تبسة، أم البواقي، بجاية، جيجل وسكيكدة طيلة فترة صلاحية هذه النشرية التي تمتد الى غاية السادسة من مساء يوم غد السبت.