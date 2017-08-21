أكد الأمين العام لوزارة البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات و الرقمنة، فؤاد بلقسام، يوم امس الأحد بالجزائر العاصمة ان الجزائر تعمل على “استكمال انجاز خطين بحريين جديدين لربط الجزائر بأوروبا لضمان التدفق الكافي لتلبية احتياجات السوق الوطنية ومتطلبات دول الجوار”، مشيرا إلى ان الجزائر “تسعى لتسليط الضوء على الصعوبات التي تواجه الدول النامية، حيث ترى أن الاتحاد الدولي للاتصالات بإمكانه لعب دور فعال في التكفل بهذه الإشكاليات على الصعيد العالمي”.

وخلال إشرافه على افتتاح أشغال الاجتماع الرابع لفريق العمل العربي المكلف بتحضير المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات 2017، دعا المتحدث إلى ضرورة “تنسيق الجهود فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية والحريات الفردية في الفضاء السبيراني وكذا حماية المجتمعات من تداعيات تملك بعض الأطراف الإجرامية لخبرات عالية تمكنها من تهديد امن وسلامة المواطنين”، مشددا على ضرورة “تأطير استعمال موارد الترقيم الدولية للاتصالات عبر انتهاج نظرة أكثر نجاعة”.

وعبر بلقسام عن “مدى تمسك الجزائر بالعمل العربي المشترك وسعيها الحثيث لتدعيم مشاركة فعالة في جميع المحافل الدولية المختصة لتحقيق المصلحة المشتركة”.

بدوره، أفاد ممثل جامعة الدول العربية، محمد فودة، ان المؤتمر العالمي للاتصالات سيناقش أزيد من 30 مقترحا، وهو ما يعكس –مثلما قال– “أهميته بالنسبة للدول العربية بهدف تطوير نظام الاتصالات لتحقيق اهداف التنمية المستدامة”.

من جهة اخرى، أكد المدير العام لسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، امغار محمد، على ضرورة التنسيق مع المجموعة الافريقية المكلفة هي الأخرى بالتحضير لهذا المؤتمر بهدف “احراز نجاعة أكثر”.

للإشارة، حضر الاجتماع أيضا رئيس فريق العمل العربي المكلف بالتحضير للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات ناصر المرزوقي ومدير المكتب الاقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات ابراهيم الحداد إلى جانب ممثلي الدول العربية.

نسرين محفوف