تم تحديد عدة فرص للاستثمار عبر ولاية تلمسان، وذلك بمنسابة تنظيم لقاء جمع بين متعاملين جزائريين و ألمان، في إطار المنتدى الاقتصادي ال4 الجزائري-الألماني و الذي جرى بالحظيرة الوطنية لعاصمة الزيانيين.

بهذه المناسبة، قام مدير الفرع المحلي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أمين بلعربي بتلخيص تلك الفرص، حيث أشار إلى الإمكانيات المتوفرة في مجال الصناعات الغذائية و صناعة تحويل المواد البلاستيكية و النسيج و المنتجات الصيدلانية و مصانع الحليب و الطاقات المتجددة و كذا انجاز السكنات و المساكن الجاهزة.

من جانبه، أكد عبد المجيد العيادي نائب رئيس الجمعية الأورو-متوسطية أن هذه الإمكانيات توفر مجالات واسعة للاستثمار و الشراكة المفيدة للجانبين.

أما على الصعيد المحلي فان التعاون الجزائري الألماني قد تجسد من خلال فتح وحدة لتركيب الجرارات الألمانية في شهر ديسمبر الفارط بمغنية -حسبما أكده كما ان وفد المتعاملين الألمان يمنح عديد الأوجه الاقتصادية، على غرار الكيمياء و المواد البلاستيكية و النقل البحري للبضائع و ترقية المقاولاتية و تركيب مولدات ذات توربينات غازية و صناعة البواخر و الاستشارات في مجال الاستثمار.

ق.ا