استقبل رئيس الجمهورية التونسي الباجي قايد السبسي، مساء الجمعة بقصر قرطاج ، نائب الوزير الأول وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، على هامش مشاركته في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية بتونس.

وحسب ما أفادت به الرئاسة التونسية ، فقد نقل رمطان لعمامرة رسالة شفوية إلى رئيس الجمهورية من أخيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ضمنها وقوف الجزائر إلى جانب تونس لإنجاح فعاليات القمة العربية.

كما أطلع لعمامرة الرئيس التونسي على تطورات الأوضاع في الجزائر وتباحث معه حول سبل مزيد تطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات، إلى جانب استعراض الأوضاع على الساحة العربية في ضوء احتضان تونس للدورة الثلاثين العادية للقمة العربية يوم الأحد 31 مارس الجاري.

وأكد الرئيس التونسي باجي قايد السبسي، في لقائه مع لعمامرة على العلاقات الخاصة والإستراتيجية بين تونس والجزائر وعلى أهمية التعاون والتنسيق القائم بين البلدين في شتى المجالات لا سيما في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب.

كما عبر السبسي عن اطمئنانه على الجزائر وشدد على مكانتها المحورية في المنطقة، مبرزا تمسك تونس باستقرار الجزائر، ومعربا عن ثقته التامة في أنّ الشعب الجزائري الذي كافح وناضل من أجل الاستقلال وبناء الدولة الحديثة وقدّم ملاحما في التحرر الوطني والذود عن المصلحة العليا لبلاده، قادر بكافة فئاته ومكوناته على المحافظة على وحدته واستقراره وتجاوز هذه المرحلة لبناء مستقبل أفضل في ظل الديمقراطية والوئام بما يعود بالخير والمنفعة على الجزائر وعلى كافة دول المنطقة.

رزاقي.جميلة