استقرت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الاثنين، قبيل الإعلان عن تقرير الإنتاج الشهري لمنظمة «أوبك»، وبالتزامن مع ارتفاع عدد منصات التنقيب عن الخام الأمريكي.

واستقر سعر العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي عند 63.51 دولار للبرميل.

كما استقر سعر العقود الآجلة لخام «نايمكس» عند 56.75 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن تفُصح منظمة «أوبك» اليوم الثلاثاء، عن بيانات الإنتاج عن الشهر الماضي.

وكان إنتاج أوبك قد ارتفع بنحو 88.5 ألف برميل يوميًا فى الشهر الماضي، ليصل إلى 32.75 مليون برميل.

أسواق النفط العالمية استعادت توازنها خلال العام الجاري

وصرح محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك، امس ، بأن أسواق النفط العالمية استعادت توازنها خلال العام الجاري، بعد نسب الالتزام الكبيرة بخفض الإنتاج.

وأضاف «باركيندو» أن قطاع النفط والاقتصاد العالمي سيستفيدان من اتفاق خفض الإنتاج الموقع مع الأعضاء من داخل أوبك وخارجها.

وكان عدد منصات التنقيب الأمريكية عن النفط قد ارتفع بمقدار 9 منصات خلال الأسبوع المنتهي في 10 نوفمبر، ليصل لمستوى 738 منصة.

ق.و