حسب منظمة الأغذية والزراعة العالمية “الفاو: استقرار أسعار السلع الغذائية العالمية أواخر 2018

قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” اليوم إن أسعار الأغذية شهدت بشكل عام استقراراً خلال شهر ديسمبر، حيث عوّض ارتفاع أسعار الحبوب العالمية عن الانخفاض في أسعار السكر ومنتجات الألبان، حسب بيان نشر في الموقع الالكتروني الرسمي للمنظمة.

وبلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء خلال شهر ديسمبر 161.7 نقطة، مقارنة بمتوسط معدّلـ 161.7 نقطة في الشهر السابق.

وخلال عام 2018 بالكامل، بلغ متوسط المؤشر، الذي يشير إلى نسبة التغير الشهري في أسعار سلة من السلع الغذائية، 168.4 نقطة، وهو ما يعادل انخفاضاً بنسبة 3.5 بالمائة مقارنة بالعام 2017 وأقل بنسبة 27 بالمائة تقريباً من مستوياته القياسية التي وصل إليها في 2011.

وفي حين ارتفعت الأسعار الدولية لجميع الحبوب الرئيسية خلال العام الماضي، إلا أنه هناك سلع أخرى يتتبعها المؤشر شهدت انخفاضاً في أسعارها، ولا سيما السكر الذي شهد انخفاضاً أكثر من غيره.