بلغ عدد الحجاج الذين تم استقبالهم بالمدينة المنورة منذ انطلاق الرحلة الاولى للحجاج الجزائريين في السادس من اوت الجاري نحو 3039 حاجا جزائريا تم نقلهم عبر 15 رحلة موزعة بين الديوان الوطني للحج والعمرة والوكالات السياحية المعتمدة، وفق ما افاد به احمد سليماني رئيس مركز شؤون الحجاج بالمدينة المنورة يوم الخميس.

وأوضح سليماني انه تم استقبال الحجاج الميامين بمطار المدينة المنورة في احسن الظروف عبر تهيئة جميع مراكز وفنادق ايوائهم بما فيها تلك التي اجرها الديوان الذي تتمركز فنادقه بالمنطقة الشمالية القريبة من الحرم مجهزة بكل شروط الراحة لحجاجنا الميامين.

وأشار سليماني ان اعضاء البعثة للديوان الوطني للحج والعمرة ساهرون منذ وصولهم الى المدينة المنورة على التكفل بالحجاج من ناحة النقل والاسكان وكذا برمجة الزيارات لمختلف المعالم الدينية كمسجد قباء .

وفي الأخير اشار سليماني الى عدم وجود حالات وفيات ماعدا بعض حالات التيهان عند وصول الحجاج التي تستدعي تدخل اعضاء البعثة.

ق.و