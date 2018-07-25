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استقبال ملفات الناجحين في مسابقة التربية ينطلق رسميا

وزارة التربية تكشف :
استقبال ملفات الناجحين في مسابقة التربية ينطلق رسميا

eldjazair 24 يوليو 2018 الوطني اضف تعليق 118 زيارة

– “مديريات التربية تشرع في إستلام ملفات الناجحين”

شرع أمس رسميا مديريات التربية وإلى غاية الثاني من شهر أوت المقبل في استقبال الملفات الناجحين في مسابقة التوظيف لفائدة أساتذة التعليم الإدارية ورتب الإدارية وكذا المتواجدين بالقائمة الاحتياطية.
وحسب بيان وزارة التربية سيتم إيداع الملفات حسب التعليمة التي أرسلتها وزارة التربية لكافة المديريات على مستوى الوطن بمكتب الامتحانات والمسابقات وحسب الأرقام التي قدمتها وزارة التربية الوطنية، فإن عدد المترشحين الذين شاركوا في هذه المسابقة بلغ أزيد من 732 ألف مترشح، تنافسوا على 8586 منصب، موزعة على 7 رتب، حيث تم تخصيص 3378 منصب لرتبة أساتذة التعليم الابتدائي و329 منصبا خاصا بمستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني و213 منصبا لرتبة مقتصد و694 منصبا لرتبة نائب مقتصد و2265 لرتبة مشرف تربية و300 منصب لرتبة ملحق رئيسي بالمخبر و1407 ملحق بالمخبر.
رزاقي.جميلة

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