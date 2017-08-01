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استقالة 116 مناضل من الأرسيدي 

على خلفية ما أسموه بغياب الديموقراطية على خلفية ما أسموه بغياب الديموقراطية :
استقالة 116 مناضل من الأرسيدي 

eldjazair 31 يوليو 2017 الوطني اضف تعليق 21 زيارة

لم يسلم حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية من هذه اللعنة فبعد إعلان ما يفوق60 مناضلا أستقالتهم قبل شهر ونصف من الحزب أعلن أمس ما يناهز 116 مناضلا إستقالته من فرع عزازقة بولاية تيزي وزو وذلك على خلفية ما أسموه بنقض ثقافة  الديمقراطية  في هياكل الحزب وطغيان الشخصنة وسلطة الرأي الواحد.
وذكر المستقيلون في بيانهم :”لم نتوقف طيلة الخمس سنوات الماضية في إطلاق نداءات الإستغاثة  للقيادة المركزية بضرورة الخروج من المركزية الإطلاع على ما يدور في الحزب محليا غير أن الأذان لم تكن صاغية و ذهبت كافة المحاولات سدى  وهو الأمر الذي نأسف له كثيرا سيما في ظل التجاوزات الخطيرة التي يتخبط فيها الحزب محليا ويضاف لها تسريح العديد من المناضلين بغير وجه حق ولا أسباب موضوعية تذكر “.
 المكلف بالإعلام  للأرسيدي ياسين أسيوان: 
الحديث عن الإستقالات في الأرسيدي والترويج له مبالغ فيه  واعتبر المكلف بالإعلام للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ياسين أسيوان أن جملة الإستقالات التي يتم الترويج لها مبالغ فيها سيما في الوقت أن الأمر يتعلق بثلاث  قيادات في تيزي وزو قدموا استقالاتهم في فرع الحزب في عزازقة والباقي الموقعين على البيان ليسوا مناضلين حقيقييين و مضلين .
وأضاف أسيوان  أن الحديث عن غياب الديمقراطية مجرد أكاذيب لا أساس لها من الصحة و الأمر مجرد محاولات لزعزعة إستقرار الحزب على بعد أشهر من المحليات .
زينب بن عزوز

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