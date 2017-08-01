لم يسلم حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية من هذه اللعنة فبعد إعلان ما يفوق60 مناضلا أستقالتهم قبل شهر ونصف من الحزب أعلن أمس ما يناهز 116 مناضلا إستقالته من فرع عزازقة بولاية تيزي وزو وذلك على خلفية ما أسموه بنقض ثقافة الديمقراطية في هياكل الحزب وطغيان الشخصنة وسلطة الرأي الواحد.

وذكر المستقيلون في بيانهم :”لم نتوقف طيلة الخمس سنوات الماضية في إطلاق نداءات الإستغاثة للقيادة المركزية بضرورة الخروج من المركزية الإطلاع على ما يدور في الحزب محليا غير أن الأذان لم تكن صاغية و ذهبت كافة المحاولات سدى وهو الأمر الذي نأسف له كثيرا سيما في ظل التجاوزات الخطيرة التي يتخبط فيها الحزب محليا ويضاف لها تسريح العديد من المناضلين بغير وجه حق ولا أسباب موضوعية تذكر “.

المكلف بالإعلام للأرسيدي ياسين أسيوان:

الحديث عن الإستقالات في الأرسيدي والترويج له مبالغ فيه واعتبر المكلف بالإعلام للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ياسين أسيوان أن جملة الإستقالات التي يتم الترويج لها مبالغ فيها سيما في الوقت أن الأمر يتعلق بثلاث قيادات في تيزي وزو قدموا استقالاتهم في فرع الحزب في عزازقة والباقي الموقعين على البيان ليسوا مناضلين حقيقييين و مضلين .

وأضاف أسيوان أن الحديث عن غياب الديمقراطية مجرد أكاذيب لا أساس لها من الصحة و الأمر مجرد محاولات لزعزعة إستقرار الحزب على بعد أشهر من المحليات .

زينب بن عزوز