

يسعى القائمون على الصالون الوطني للنشاط المصغر الذي أشرف على افتتاحه امس الاربعاء وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي إلى لفت الانتباه إلى أهمية القرض المصغر كأداة لتنويع الاقتصاد الوطني.

وشهد الصالون حضور وزراء التضامن الوطني والثقافة والعدل. ويهدف الصالون، الذي يندرج في إطار الخدمات غير المالية التي تقدمها الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر لصالح الشباب المستفيد، للتعريف وإبراز التجارب من خلال تشجيع المرأة والشباب على دخول عالم المفاولاتية وإنشاء المؤسسات المصغرة.

واعتبر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن تنويع الاقتصاد الوطني يجب أن يعتمد على المرأة الماكثة بالبيت وإدماجها في سوق العمل لأنها تمثل حاليا الرقم الأكبر في نسبة البطالة على المستوى الوطني، مضيفا أن الدولة تتوفر على أجهزة تسمح للمرأة بالتواجد على الساحة الوطنية بإنشاء مؤسستها الخاصة.

من جهتها أشارت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية إيداليا إلى أنه تم استحداث حوالي مليون و200 ألف منصب عمل منذ إنشاء الوكالة، مضيفة أن العملية تساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني.

نسرين.م