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استغلال أول آلة مصنعة محليا لإزالة الأوحال من السدود

أواخر مارس 2018:
استغلال أول آلة مصنعة محليا لإزالة الأوحال من السدود

eldjazair 25 سبتمبر 2017 الاقتصاد اضف تعليق 23 زيارة

كشف وزير الموارد المائية حسين نسيب امس الاثنين أنه سيتم استغلال أول آلة لإزالة الأوحال من السدود أواخر مارس 2018 وأن تصنيع هذه الآلات الخاصة بالتطهير وتنقية السدود يكون محليا ، وقد شرع في إنتاجها في المؤسسة العمومية للتجهيزات الصناعية بالجزائر العاصمة ، مشيرا إلى أن 11 سدا يتطلب التطهير، وقد عولجت بعض السدود بوسائل ذاتية.
وأضاف وزير الموارد المائية خلال استضافته في برنامج “ضيف الصباح” بالقناة الإذاعية الأولى أنه سيتم الشروع في تصنيع محطات متنقلة لمعالجة المياه الصالحة للشرب محليا وستستغل في المناطق التي ينعدم فيها نظام الري.
وأشار حسين نسيب إلى أن نسبة امتلاء السدود وطنيا تقدر بـ 54 بالمائة واعتبر أن هذه النسبة معتبرة ولاسيما في هذه المرحلة نهاية الصيف حيث تكون المياه في أدنى مستوى.
كما أوضح حسين نسيب أنه لتغطية العجز المسجل في بعض الولايات بخصوص التزود بالمياه الصالحة للشرب فقد برمجت جملة من المشاريع بأحجام مختلفة حيث تكون هناك تحويلات كبرى من مناطق للأخرى ، معلنا أن أغلبية هذه المشاريع ستسلم قبل شهر رمضان 2018 .
وأكد ضيف الأولى أن المخطط الوطني للري تمت فيه تحويلات كبرى إضافة إلى تحلية مياه البحر وتنويع المصادر من أجل تأمين البلاد من شبح الجفاف.
نسرين.م

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