استرجاع 30 ألف حيوان ما بين 2015 و2018

استرجعت المديرية العامة للغابات خلال الفترة ما بين 2015 و2018 ما يقرب 30.000 حيوان من مختلف الأنواع وذلك في إطار مكافحة الصيد غير المشروع حسبما افاد به، مدير حماية الثروة الحيوانية النباتية في الجزائر في المديرية العامة للغابات عبد القادر بلخيرة
Fella Soltani 23 نوفمبر 2018 المحلي اضف تعليق 58 زيارة
23 نوفمبر 2018
23 نوفمبر 2018
استرجعت المديرية العامة للغابات خلال الفترة ما بين 2015 و2018 ما يقرب 30.000 حيوان من مختلف الأنواع وذلك في إطار مكافحة الصيد غير المشروع حسبما افاد به، مدير حماية الثروة الحيوانية النباتية في الجزائر في المديرية العامة للغابات عبد القادر بلخيرة
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