

فتحت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” نافذة على موقعها الإلكتروني لاستدعاء المكتتبين في البرنامج السكني “عدل 2” من أجل تسوية وضعيتهم العالقة، ويتعلق الأمر بالمكتتبين الذين أودعوا طعونا أو الذين لم يتم استدعاؤهم لدفع الشطر الأول من قيمة السكن.

ومن بين الفئات المعنية هم أصحاب الطعون، والذين لا تزال الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” تدرس ملفاتهم، حيث يتم تحديد موعد لكل مكتتب يقبل طعنه ويوضع في نافذة الموقع الرسمي للوكالة، في حين يبلغ باقي المكتتبين بالرفض.

حيث ان آلاف الملفات لم تنته دراستها بعد، غير أن العملية ستستمر تدريجيا، حيث إن المكتتبين المعنيين مطالبون بأن يطلعوا بشكل دوري على الموقع الإلكتروني لسحب استدعاءاتهم في حال تم تحديد مواعيدهم.

كما تعني العملية المكتتبين الذين تأخر استدعاؤهم لدفع الشطر الأول من قيمة السكن لأي سبب من الأسباب، حيث قال محدثنا إن عليهم زيارة الموقع الإلكتروني أيضا للحصول على موعد دفع الشطر الأول،وتوجد الأرضية في الموقع الإلكتروني الرسمي للوكالة، حيث هناك نافذة: مواعيد عدل 2، على المكتتب ولوجها وإدخال رقم الملف وكلمة السر من أجل الاطلاع على سير ملفه.

ويأتي هذا في الوقت الذي تحاول الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ووزارة السكن والعمران والمدينة إنهاء ملف “عدل”، سواء تعلق الأمر بالبرنامج الأول، أي المكتتبين الذين سجلوا سنتي 2001 و2002، والذين حينوا ملفاتهم بداية سنة 2013، أو المكتتبين الذين سجلوا عبر الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره في سبتمبر 2013.

رزاقي جميلة