استدعاء مكتتبي “عدل 1” غدا لدفع الشطر الأخير

ستشرع الوكالة الوطنية لتحسين و تطوير السكن غدا في عملية واسعة لتسليم أوامر الدفع المتعلقة بالشطر الأخير للمساهمة الأولية لمكتتبي برنامج عدل-1.

وقال المدير العام للوكالة سعيد روبة لوكالة الأنباء الجزائرية، ، أنه ”خلال هذه العملية التي تشمل حصة تفوق 10.000 مكتتب في الجزائر العاصمة، سيمكن للمستفيدين المسجلين سنة 2001 أو 2002 استلام أوامر الدفع المتعلقة بالشطر الرابع للمساهمة الأولية المقدرة بـ5 بالمئة من السعر الاجمالي للسكن أي ما يعادل 105.000 دج لشقة ذات ثلاث غرف و 135.000 دج لشقة ذات أربع غرف”.وأضاف ذات المسؤول أنه ”بعد دفع الشطر الأخير، سيتم الاتصال بالمستفيد من طرف موثق من أجل اتمام الاجراءات اللازمة و اعداد عقد موثق للسكن قبل تسليم المفاتيح”.