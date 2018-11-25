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استحداث رقم أخضر و”ألو بلديتي” للخدمة العمومية ببلدية الجزائر الوسطى

Fella Soltani 25 نوفمبر 2018 المحلي اضف تعليق 63 زيارة

قرر رئيس بلدية الجزائر الوسطى، عبد الحكيم بطاش، استحداث رقم أخضر، وخدمة “ألو بلديتي” لتقريب الإدارة من المواطن  وأورد على صفحته بفيسبوك، اليوم الأحد، أنه تقرر خلق فرع خاص بجمع اقتراحات وشكاوى أو مشاريع المواطنين مع خلق خدمات الحالة المدنية الالكترونية، وإنشاء خدمات جديدة على غرار “ألو بلديتي”، الذي سيدخل حيز الخدمة نهاية السنة الجارية والخدمة الخضراء، والتي يتم من خلالها التبليغ عن كل التجاوزات أو النقائص، أو أي مشكل في الطرقات سواء شبكة الإنارة العمومية، النظافة، التطهير، المساحات الخضراء والمبرمج نهاية السنة الجارية وقال ” تبقى بلدية الجزائر الوسطى نموذجا حيا لكل عمليات التنمية المحلية وترقية الخدمات

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