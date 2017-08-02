كشف نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني, جمال بوراس, بالجزائر العاصمة, عن استحداث لجنة دائمة على مستوى المجلس من أجل “التكفل الأمثل” بالجالية الوطنية المقيمة بالخارج, وهذا في غضون شهر سبتمبر القادم.

وأوضح بوراس خلال زيارة وفد برلماني إلى ميناء الجزائر ومطار هواري بومدين الدولي للوقوف على ظروف استقبال أفراد الجالية الوطنية بالخارج, أنه “يتم حاليا التحضير لاستحداث لجنة دائمة على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان بهدف تحسين التكفل بهم والاستماع الى انشغالاتهم”.

وأضاف أن هذه الخلية ستتشكل, إضافة إلى نواب الجالية على مستوى المجلس الشعبي الوطني, من ممثلين عن الجمارك الجزائرية والأمن الوطني والجهات الأخرى المعنية بغية “تحسين ظروف استقبال الجزائريين المقيمين بالخارج”.

وثمن بوراس بالمناسبة الجهود التي يبذلها أفراد الشرطة على مستوى المطار الدولي وميناء الجزائر لتسهيل ظروف استقبال أعضاء الجالية في موسم الاصطياف.

من جانبهم, عبر العديد من الجزائريين القادمين من مرسيليا عبر ميناء الجزائر عن “ارتياحهم للتحسن الكبير الذي تعرفه الخدمات, لاسيما في السنوات الأخيرة”.

ق.و