كشف المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ياسين بن جاب الله أن تجديد حظيرة الشركة تطلب ، حتى الآن ، استثمارا بنحو 127 مليار دينار مؤكد في نفس السياق أن نقل البضائع ، بما في ذلك الحديد والفوسفات ، يشكل حوالي 40٪ من إجمالي عمليات النقل التي تضمنها الشركة”.

وأشار بن جاب الله ، لدى نزوله ضيفا هذا الاثنين على برنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة الجزائري ، أن الشركة تسعي اليوم لتحقيق الهدف الذي حددته منذ عام 2013 وهو تحسين الخدمات المقدمة إلى زبائنها بعد أن تحصلت على عربات نقل جديدة ومتنوعة.

وأعلن نفس المتحدث أن مركزاً لمهارات التكنولوجيا العالية في مجال الإشارات والتنقل في عربات السكك الحديدية سيتم افتتاحه في شهر نوفمبر المقبل. كما أشار إلى أن الدراسات الرامية إلى إزالة معابر السكة الحديدية قد وصلت إلى مرحلة متقدمة.

وفيما يتعلق بظاهرة رشق القطارات بالحجارة ، أوضح المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أن مورداً محلياً سيقوم بتزويد المؤسسة بالنوافذ المهشمة ، مبديا أسفه لكون الحملات التوعية الرامية إلى وضع حد لهذه الأعمال الهمجية لم تسفر عن نتائج مقنعة.

فلة سلطاني