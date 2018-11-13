كشف مدير المركز الوطني للكتاب جمال يحياوي، في ندوة اليوم، التي عقدت بقصر الثقافة مفدي زكرياء بالجزار العاصمة، والخاصة باستبيان نسبة المقروئية في الجزائر، والتي شملت10 ولايات، هي الجزائر العاصمة، تيبازة، الشلف تيزي وزو، تيسمسيلت… الخ.

وجاءت 95.6 بالمئة يحبون القراءة، فيما تسيدت الروايات والقصص على باقي الأجناس الأدبية، حيث يفضل 52 بالمئة قراءة القصص والروايات، 46.4 الكتب العلمية، 24.5 الكتب التاريخية…، في حين 68.6 بالمئة يفضلون قراءة الكتب باللغة العربية، 41.6 باللغة الفرنسية…

وأضاف يحياوي، في الندوة التي حضرها مختصون أيضا في المجال، واطارات وزاورة الثقافة، أن هذه النسب فيها ازدواجية، باعتبار أنه استطاع من كان الكاتب والموظف والطالب أن يشارك في آن واحد، لذلك لامجال للاستغراب –يبرز المتحدث-.

يذكر أن نتائج الاستبيان حول المقروئية بالجزائر من إنجاز مخبر البحث بالمعهد الوطني للتخطيط والإحصاء INSP بالتنسيق مع المركز الوطني للكتاب CNL.

صبرينة كركوبة