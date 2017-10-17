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استئناف الإنتاج بمركب الحديد والصلب سيدار- الحجار

عنابة::
استئناف الإنتاج بمركب الحديد والصلب سيدار- الحجار

eldjazair 16 أكتوبر 2017 الاقتصاد اضف تعليق 26 زيارة

تم مساء الأحد بمركب الحديد والصلب سيدار-الحجار بولاية عنابة استئناف عمليات الإنتاج بمختلف وحدات المركب وذلك منذ توقيف الفرن العالي رقم 2 بسبب مشكل نقص المياه حسب ما علم من المدير العام لذات المركب شمس الدين معطاء الله. وقد عادت سلسلة الإنتاج للعمل بصفة “عادية” من جديد كما أوضحه نفس المسؤول بتموين المفلوذات انطلاقا من الفرن العالي رقم 2 وذلك بقدرة إنتاج تصل إلى 1500 طن يوميا من منتجات الحديد والصلب القابلة للتسويق .
ويتوقع المركب بعد تنفيذ المرحلة الثانية من مخطط الاستثمار تجاوز مستوى ال 1 مليون طن من مواد فولاذ القابلة للتسويق.

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