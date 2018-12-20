ارهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست

أقدم إرهابي على تسليم نفسه، أمس الاربعاء الى السلطات العسكرية بولاية بتمنراست وبحوزته سلاح و ذخيرة، حسب ما افاد به اليوم الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

ووفق المصدر ذاته، فإن المدعو علي محلي، المكنى “أحمد”، سلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة.

وقد التحق ذات الشخص بالجماعات الإرهابية سنة 2016. وكان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزني (02) ذخيرة مملوءين.

في نفس السياق وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الأمن الوطني عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية بكل من تيارت /ن.ع.2 والشلف /ن.ع/ كما كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ببسكرة /ن.ع.4، وفي إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، ورشة لإعداد الأسلحة تقليدية الصنع وحجزت (03) بنادق صيد ومسدس أوتوماتيكي و(122) خرطوشة و(05) نظارات ميدان و(37) كبسولة، بالإضافة إلى كمية من المواد المتفجرة ومعدات مختلفة أخرى، في حين أوقفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار /ن.ع.6، ستة (06) منقبين عن الذهب وضبطت مركبتين (02) رباعيتي الدفع و(37) مولدا كهربائيا و(31) مطرقة ضغط وجهازي (02) كشف عن المعادن ومعدات تفجير.