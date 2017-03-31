أعرب المترشح الحر عن ولاية سطيف سعيد ايرزي، عن انزعاجه الكبير من الطريقة التي تعاملت بها المكاتب الإدارية في الولاية لملف ترشحه للانتخابات التشريعية المقبلة، حيث قامت الأخيرة بإلغاء جميع القوائم الحرة التي كان من المفروض أن تخوض رفقة الأحزاب السياسية الأخرى المعترك الانتخابي المقبل، المقرر اجراؤه يوم 04 ماي المقبل.

ايرزي وفي اتصال هاتفي مع “الجزائر”، كشف أن المكاتب الإدارية في ولاية سطيف قامت بإلغاء قائمة ترشحه للانتخابات التشريعية المقبلة دون وجه حق، مضيفا في الوقت ذاته أن واجبه القاضي بجمع التوقيعات قد تم بنجاح، إلا أن أطرافا لم يسمها قامت بإلغاء ترشحه مستعملة في ذلك طرقا ملتوية، قائلا بهذا الخصوص “لقد أدينا واجبنا القانوني القاضي بجمع التوقيعات وبلغنا النصاب المحدد لنا، إلا أن المكاتب الإدارية وضعت بعض العراقيل التي حالت دون منحنا الحق في بلوغ الانتخابات التشريعية المقبلة، ثم ان هذا الامر لم يقتصر فقط على قائمتنا الحرة بل كل القوائم المشاركة في ولاية سطيف، وهي الولاية الوحيدة التي ستدخل هذا المعترك الانتخابي من دون أي قائمة حرة، في سابقة لم تحدث من قبل”.

وبخصوص نيته بدفع القضية إلى المحاكم من عدمها، نفى المترشح الشاب أن تكون له نية بالدخول في صراع العدالة، لاسيما أنّ البلاد مقبلة على انتخابات بلدية عقب الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في الرابع ماي القادم، قائلا بهذا الخصوص “لا نريد خوض نزالات في المحاكم رغم علمنا المسبق بمظلوميتنا، وان هناك أطرافا سعت إلى إقصائنا خدمة لمصالحها، ولكن نحن نقول ان الجزائر مقبلة على انتخابات بلدية عقب التشريعية سنقوم خلالها بالتعبئة اللاّزمة”.

من جهة أخرى، أكد ارزي انه والعديد من السياسيين المثقفين، قد قرّروا إنشاء تكتل السياسيين الأحرار في سطيف، الهدف منه المساهمة في التوعية الشعبية والعمل على طرح حلول وبدائل من شأنها أن تنفع الصالح العام في البلاد، نافيا في الوقت ذاته أن تكون غايتهم الدخول في صراع مع السلطة، قائلا “رغم الإقصاء التعسفي الذي تعرّضنا له، قرّرنا تشكيل تكتل سياسي حر، نسعى من خلاله إلى المساهمة في بناء الصالح العام الوطني، وتقديم الحلول اللازمة التي من شأنها أن تخرج البلاد من الأزمة التي تعانيها ولو بشكل جزئي، والى جانب ذلك نسعى إلى توعية المواطن ودفعه للمساهمة في بناء الوطن”.

ع.فداد