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ارتفاع نسبي لأسعار النفط في السوق الدولية

رغم انخفاضه لأدنى مستوياته منذ 2017 :
ارتفاع نسبي لأسعار النفط في السوق الدولية

islam kaab 25 ديسمبر 2018 الاقتصاد اضف تعليق 131 زيارة

ارتفعت أسعار النفط العالمي قليلا وسط مؤشرات على تراجع إمدادات الخام الأمريكية بعد موجة الهبوط التي شهدتها أسعار الذهب الأسود في الآونة الأخير. حيث صعد خام القياس العالمي “برنت” بنسبة 0.56% إلى 54.12 دولار للبرميل، في الوقت الذي زاد الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.33% إلى 45.74 دولار للبرميل. وفي السياق ذاته تعافت أسعار الخام من الانخفاضات الحادة التي شهدتها في الآونة الأخيرة، حيث هبط “برنت” خلال تعاملات الجمعة الماضية مسجلاً أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2017، فيما سجل الخام الأمريكي في اليوم نفسه أضعف أداء أسبوعي منذ يناير 2016. هذا ودفع هبوط الأسعار منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى تقليص خططهم للحفر في العام المقبل، حيث لا تزال صورة الاقتصاد الكلي وأثرها على الطلب النفطي تضغط على الأسعار. من جهتها اتفقت منظمة “أوبك” ومجموعة من المنتجين المستقلين بقيادة روسيا هذا الشهر على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً بدءاً من يناير لكبح معروض النفط.
عمر ح

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