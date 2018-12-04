بلغت فاتورة واردات مجموعة أجزاء السيارات الموجهة لصناعة تركيب المركبات السياحية 38ر2 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2018 ، مقابل 27ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

و حسب بيانات الجمارك، فقد ارتفعت واردات مجموعة أجزاء السيارات الموجهة للتركيب ب11ر1 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة2018 مقارنة بنفس الفترة من 2017، ما يمثل ارتفاعا بـ 4ر87 بالمائة.

وبخصوص فاتورة واردات مركبات نقل الأشخاص والسلع ومجموعة أجزاء السيارات الموجهة للتركيب هذه فئة من المركبات ارتفعت بدورها إلى 62ر518 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية مقابل 1ر377 مليون دولار خلال نفس فترة من سنة 2017 ، أي بارتفاع بلغ 53ر141 مليون دولار أي (+53ر37 بالمائة)

وعليه فان الفاتورة الإجمالية لاستيراد مجموعة أجزاء السيارات الموجهة لتركيب هاذين الصنفين من السيارات و كذا استيراد سيارات نقل الأشخاص والسلع (منتوجات كاملة الصنع ) بلغت 9ر2 مليار دولار ما بين يناير و اكتوبر2018 مقابل 65ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، اي بارتفاع بلغ 1.25مليار دولار (+ 76 بالمائة)، مقارنة بنفس الفترة من 2017.

ومن جهة أخرى، تراجعت قيمة واردات الأجزاء و لواحق السيارات ( قطع غيار خاصة بالسيارات المستعملة …) إلى 33ر306 مليون دولار مقابل 16ر340 مليون دولار، أي بتراجع بلغ حوالي 34 مليون دولار (-10 بالمائة).

و فيما يخص واردات إطارات العجلات المطاطية الجديدة بلغت 56ر114 مليون دولار ما بين يناير و أكتوبر 2018 مقابل 02ر106 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة، مرتفعة بحوالي5ر8مليون دولار اي ما نسبته(+06ر8 بالمائة).

و يذكر أن الفاتورة الإجمالية لاستيراد المركبات السياحية الجاهزة ومجموعة أجزاء السيارات الموجهة لتركيب هذا النوع من المركبات قدرت سنة 2017 بحولي 1.62 مليار دولار مقابل 35ر1 مليار دولار خلال سنة 2016.

و فيما يتعلق بواردات مركبات نقل الأشخاص و السلع و مجموعة أجزاء السيارات الموجهة للتركيب لهذا النوع من المركبات فقد بلغت 512,6 مليون دولار سنة 2017 مقابل 767,7 مليون دولار سنة 2016 .و نجم عن هذا فاتورة إجمالية قدرت ب2,13 مليار دولار سنة 2017 مقابل 2,12 مليار سنة 2016.

ق.و