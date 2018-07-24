ارتفع مستوى التضخم إلى 4.6 بالمائة إلى غاية شهر جوان الماضي، في الوقت الذي توقع فيه قانون المالية 2018 بلوغه نسبة 5.5 بالمائة.

وحسب الديوان الوطني للاحصيات وفقا ما نقلته وكالة الإنباء الجزائرية، أن وتيرة تطور الأسعار عند الاستهلاك على أساس سنوي بلغ 4.6 في المائة إلى غاية شهر جوان 2018، ويعتبر تطور الأسعار لدى الاستهلاك على أساس سنوي إلى غاية جوان 2018 بمثابة معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه خلال 12 شهرا ابتداء من جويلية 2017 إلى غاية شهر جوان 2018 مقارنة بالفترة الممتدة ما بين جويلية 2016 إلى غاية جوان2017.

أما بالنسبة للتطور الشهري لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك، الذي يعد المؤشر الخام للأسعار عند الاستهلاك في شهر يونيو 2018 مقارنة بشهر مايو 2018 فقد بلغ 1،1 في المائة.

وبخصوص المتغير الشهري بحسب فئة المنتجات، عرفت أسعار السلع الغذائية ارتفاعا بنسبة 2 بالمائة في شهر يونيو مقارنة يشهر مايو 2018.

وعلى سبيل المثال سجلت أسعار المواد الفلاحية الطازجة ارتفاعا بنسبة 3،2 بالمائة، حيث شهدت الأسعار ارتفاعا خاصة بالنسبة للخضر أي +6.6 بالمائة، والبطاطا +6.22 بالمائة، واللحوم البيضاء بزيادة تقدر ب6.9 بالمائة

بينما انخفضت بعض أسعار المواد الغذائية الطازجة خصوصا البيض (-14،4 بالمائة) والسمك (-15،1 بالمائة)، أما أسعار المنتجات الغذائية المصنعة، فقد ارتفعت بنسبة 0،8 بالمائة، حسب الديوان الوطني للإحصائيات.

وفيما يخص فئات السلع الأخرى، عرفت أسعار المواد المصنعة ارتفاعا طفيفا بنسبة 0،4 بالمائة في حين عرفت أسعار الخدمات نوع من الركود.

وفيما يتعلق بمجموعات السلع والخدمات،عرفت أسعار الألبسة والأحذية ارتفاعا شهريا قدره 1،6 بالمائة، أما باقي أسعار باقي المواد الأخرى فقد شهدت تغيرات طفيفة، حسب ذات المصدر.

يذكر أن قانون المالية لسنة 2018 توقع نسبة تضخم بـ 5،5 بالمائة.

ر.خ