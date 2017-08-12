ارتفع معدل البطالة وسط الشباب بشكل مذهل في الآونة الأخيرة ، حيث قدر عدد البطالين غير الحاملين للشهادات ب 787.000 شخص أي بنسبة (52,2%). مقابل نسبة 24,1% لحاملي شهادات التكوين المهني و 23,7% من البطالين حاملين لشهادات جامعية و عليا وهو ما يفسر حجم المعانات التي تجدها الحكومة لاحتواء ازمة البطالة المرتفعة كل سنة.

وكشف الديوان الوطني للإحصائيات ONS عن ارتفاع مخيف لنسبة البطالة في الجزائر، حيث قدر عدد الأشخاص البطالين بمليون شخص بنسبة مئوية تصل 12,3% على مستوى التراب الوطني و بزيادة ب 1,8 نقطة مقارنة بسبتمبر، واستنادا لتقديرات الديوان فان التباين قائم بين الجنسين والسن ومستوى التعليم و الشهادات المتحصل عليها، فقد بلغت نسبة البطالة لدى الشباب ما بين ٍ16-24 سنة ما نسبته 29,7%، مع تسجيل ارتفاع البطالة لدى الفئة غير الحاملة للشهادات و خريجي معهد التكوين المهني ،حيث انتقلت النسبة لغير الحاملين للشهادات من 7,7% إلى 10,1% و بالنسبة لحاملي شهادات التكوين المهني انتقل من 13% إلى 14,8%،فيما تراجع لدى حاملي الشهادات من 17,7% إلى 17,7%؟.

وعلل الديوان تنامي ظاهرة البطالة الى تراجع التشغيل في قطاع البناء والأشغال العمومية إلى جانب التجارة و الخدمات و الإدارة العمومية، حيث ذكر الديوان أن هذه القطاعات سجلت انخفاضا ب 84.000 شخصا، بالمقابل سجل ارتفاع في القطاع الفلاحي (63.000) شخص والصناعة ب (36.000) شخص، مشيرا إلى أن ستة بطالين من مجموع عشرة هم بطالون على مدى طويل أي ما نسبته 62,2% ممن يبحثون عن منصب عمل منذ سنة و أكثر.

وقدر الديوان الوطني للاحصائيات ONS نسبة البطالة الى نهاية أفريل الماضي في الجزائر ب 12,3%، مقابل 10,5% في سبتمبر من السنة الماضية 2016، واضاف الديوان أن عدد السكان النشطين بلغ 12,277 مليون شخص مقابل 12,117 مليون شخص في سبتمبر من السنة الماضية 2016، بزيادة قدرها 160.000 شخص و بنسبة بلغت 1,3%؟، و تأتي هذه الزيادة على أساس ارتفاع حجم السكان الباحثين عن العمل و الوظيفة خلال تلك الفترة، علما أن السكان النشطين يضمون كافة الأشخاص البالغين السن القانونية الكفيلة بالسماح لهم بالعمل و المتوفرين في سوق الشغل سواء كانوا عاملين أم في حالة بطاالة، ومن مجموع السكان النشطين يمثلون النساء 20,6% أو ما يعادل ر مليون شخص في أفريل الماضي.

أما السكان العاملين أو الفاعلين أي كل شخص يمتلك وظيفة و نشاط ما، فقد قدر عددهم ب 10,769 مليون شخص في أفريل مقابل 10,845 مليون شخص في سبتمبر من العام الماضي بتراجع قدر ب 76.000 شخص ما بين أفريل العام الحالي و سبتمبر من السنة الماضية.

عمر حمادي