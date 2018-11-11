ارتفاع في درجات الحرارة غدا

ستشهد الولايات الشمالية للوطن خاصة الغربية أجواءا مستقرة ومشمسة غدا الإثنين، مع ارتفاع في درجات الحرارة، فقد تصل إلى 28 درجة مئوية، غير أن الأجواء ستتغير ليلة الإثنين إلى الثلاثاء بسبب قدوم إضطراب جوي