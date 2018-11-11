ارتفاع في درجات الحرارة غدا Fella Soltani 11 نوفمبر 2018 المحلي اضف تعليق 56 زيارة شاركها Facebook Twitter Google + مقالات مشابهة وسائل النقل تعجز عن استيعاب الزائرين:الازدحام والاكتظاظ يفسدان جولة المثقفين في “سيلا 2018” 10 نوفمبر 2018 أكثر من 200 ألف مليار لترميم القصبة 10 نوفمبر 2018 زوخ : توزيع 580 سكنا عموميا إيجاريا الأسبوع المقبل 10 نوفمبر 2018 ستشهد الولايات الشمالية للوطن خاصة الغربية أجواءا مستقرة ومشمسة غدا الإثنين، مع ارتفاع في درجات الحرارة، فقد تصل إلى 28 درجة مئوية، غير أن الأجواء ستتغير ليلة الإثنين إلى الثلاثاء بسبب قدوم إضطراب جوي 2018-11-11 Fella Soltani شاركها Facebook Twitter Google +