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ارتفاع في درجات الحرارة غدا

Fella Soltani 11 نوفمبر 2018 المحلي اضف تعليق 56 زيارة

 

ستشهد الولايات الشمالية للوطن خاصة الغربية أجواءا مستقرة ومشمسة غدا الإثنين، مع ارتفاع في درجات الحرارة، فقد تصل إلى 28 درجة مئوية، غير أن الأجواء ستتغير ليلة الإثنين إلى الثلاثاء بسبب قدوم إضطراب جوي

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