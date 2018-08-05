ارتفعت فاتورة استيراد مجموعة الأجزاء واللواحق التي تدخل في نشاط تركیب و صناعة السیارات السياحية إلى ما يقرب 1.32 مليار دولار في النصف الأول من عام 2018 ، مقارنة بـ 706.3مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2017 ، بزيادة 612 مليون دولار.

وكشفت، أمس ، بیانات المركز الوطني للإعلام والإحصائیات التابع للجمارك، أن الفاتورة الإجمالیة لاستیراد مجموعة الأجزاء واللواحق التي تدخل في نشاط تركیب و صناعة السیارات السياحية، قد ارتفعت بما يعادل 86.73 بالمائة في النصف الأول من السنة الحالية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث ارتفعت إلى 1.32 مليار دولار مقابل 706.3 في النصف الأول من 2017، في حين انخفضت بشكل طفيف جدا فاتورة استيراد مركبات نقل الأشخاص والبضائع –منتجات التامة الصنع- ومجموعات الأجزاء واللواحق التي تدخل في نشاط تركیب و صناعة هذه الفئة من المركبات، إلى 265.52 مليون دولار ، مقارنة بمبلغ 267.5 مليون دولار في النصف الأول من عام 2017، أي بانخفاض قدره0.73 بالمائة، و بالتالي فان فاتورة الواردات الإجمالية لمجموعة الأجزاء و اللواحق التي تدخل في صناعة التجميع من هذين النوعين من المركبات واستيراد وسائل نقل الأشخاص والبضائع -المنتجات النهائية- بلغ 1.58 مليار دولار في النصف الأول من عام 2018 مقابل 974 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2017 ، أي بزيادة 606 مليون دولار بين فترتي المقارنة.

أما فاتورة استيراد قطع غيار المركبات وملحقات السيارات -قطع غيار للسيارات الجاهزة – فقد تراجعت بشكل طفيف هي الأخرى، لتصل إلى 170.53مليون دولار مقابل 191.13 مليون دولار في نفس الفترة من 2017، أي بانخفاض مقدر ب10.8 بالمائة.

للإشارة، كانت وزارة التجارة قد أوضحت بداية السنة الجارية، أنه تم وضع حصة كمیة للعربات المتنقلة باستثناء مجموعة من الأجزاء المخصصة لتركیب المركبات (سي كا دي) و( آس كا دي)، وتخص الحصة البنود الجمركیة 02-87 ، 01-87 ،05-87 ، 04-87 ،03-87 -لا سیما سیارات سیاحیة سیارات نقل السلع سیارات نقل الأشخاص.

رزيقة.خ