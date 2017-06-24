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ارتفاع عدد ضحايا تفجيرات باكستان إلى 61 قتيلا

nesrine mahfouf 24 يونيو 2017 العالم اضف تعليق 13 زيارة

أعلن مسئولون باكستانيون، عن ارتفاع حصيلة قتلى التفجير المزدوج الذي استهدف بلدة “باراتشينار” شمال غربي البلاد، إلى 45 شخصا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للقتلى الناجمة عن 3 هجمات متفرقة هزت البلاد أمس الجمعة، إلى 61 شخصا، علاوة على إصابة آخرين بحالات حرجة.

وأكد شاهد خان مسئول حكومي في “باراتشينار” اليوم السبت، حصيلة القتلى، مشيرا إلى أن سكان البلدة الذين كانوا يستعدون إلى الاحتفال بالعيد هم الآن في حالة حداد.

وكان 12 شخصا قد لقوا مصرعهم أمس جراء انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مكتب رئيس شرطة الإقليم في مدينة “كويتا” جنوب غربي البلاد، فيما هاجم مسلحون مساء أمس ضباط شرطة في أحد المطاعم بمدينة “كراتشي”؛ مما أسفر عن مقتل 4 من رجال الشرطة.

 

 

 

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