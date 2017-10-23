ارتفاع عدد اللاجئين الروهنغيا في بنغلاديش إلى 603 آلاف

أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع عدد لاجئي الروهنغيا المسلمين، الفارين، إلى بنغلاديش جراء العنف في ميانمار، إلى 603 آلاف، منذ أوت الماضي.

والجمعة الماضية، أعلن المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية، جويل ميلمان، ارتفاع عدد اللاجئين الروهنغيا إلى 589 ألفا. وفي تصريح لمراسل الأناضول في جنيف، قالت المتحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين، دنيا أسلم خان، إنّ مسلمي إقليم أراكان ( الروهنغيا) غربي ميانمار لايزالون يتدفقون نحو بنغلاديش المجاورة. وأضافت أن الروهنغيا يتعرضون، منذ 25 أوت الماضي، لهجمات يشنها جيش ميانمار والمتطرفين البوذيين”. وتابعت أنّ عدد من أجبر على اللجوء إلى بنغلاديش، منذ ذلك التاريخ، وصل 603 آلاف. ومنذ 25 أوت الماضي، يرتكب جيش ميانمار مع مليشيات بوذية، جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهنغيا المسلمة، أسفرت عن مقتل الآلاف منهم، حسب ناشطين محليين.

وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين الروهنغيا “مهاجرين غير شرعيين” من بنغلادش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة “الأقلية الدينية الأكثر اضطهادا في العالم”‎.