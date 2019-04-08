ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى منذ نوفمبر2018، اليوم الاثنين 8 أفريل، مدفوعة بتخفيضات الإنتاج الحالية التي تطبقها أوبك والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا والقتال في ليبيا فضلا عن بيانات الوظائف القوية في الولايات المتحدة، بحسب وكالة رويترز.

وبلغت أسعار خام برنت (مقياس النفط الجزائري) لتصل إلى 70.62 دولار للبرميل، مرتفعا 28 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 63.39 دولار للبرميل.وسجل الخامان أعلى مستوى لهما منذ نوفمبر الماضي عند 70.76 و63.48 دولار على الترتيب في التعاملات المبكرة يوم الاثنين.