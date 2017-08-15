ارتفع انتاج الحبوب بولاية تيارت بحوالي 1 مليون قنطار بتحقيق 6ر3 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي الجاري مقابل حوالي 7ر2 مليون قنطار حسبما علم يوم الاثنين لدى مديرية المصالح الفلاحية.

وأبرز ذات المصدر أن هذا الارتفاع في الانتاج الذي تجاوز توقعات مديرية القطاع المحددة ب 5ر3 مليون قنطار يعود الى اعتماد الفلاحين على السقي التكميلي بالدرجة الاولى عبر 10 ألاف هكتار من الاراضي المزروعة وهو ما سمح بتحقيق مردود يصل الى 50 قنطار في الهكتار لدى بعض المنتجين.

كما شهدت الولاية ارتفاع المساحة المزروعة حيث بلغت هذا العام 350 الف هكتار مقابل 340 الف هكتار في الموسم الماضي رغم تضرر أكثر من 66 الف هكتار بالجفاف لكن بنسبة أقل من الموسم المنصرم (164 الف هكتار).

وقد سجل ارتفاع انتاج الحبوب هذا العام خاصة بالمناطق الشمالية للولاية رغم تذبذب سقوط الامطار في فصل الربيع بفضل خصوبة التربة خاصة بمشرع الصفا والرحوية ووادي ليلي والتزام الفلاحين بالمسار التقني المتمثل في خدمة الارض ومعالجة الاعشاب الضارة مما مكن من تسجيل مردود يتراوح بين 15 و30 قنطار في الهكتار كما أشير اليه .

وأكدت المصالح الفلاحية بتيارت أن عملية الحصاد انتهت منذ أسبوع ولا تزال عملية تجميع المحاصيل متواصلة الى غاية 30 أغسطس الجاري حيث تم تجميع عبر 39 نقطة تابعة لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة لتيارت وفرندة ومهدية ومؤسسة خاصة للحبوب والخضر الجافة أكثر من 6ر1 مليون قنطار منها أكثر من 4ر1 مليون قنطار من القمح الصلب وأزيد من 186 الف قنطار من القمح اللين و32 الف قنطار شعير حيث يفضل فلاحون الاحتفاظ بمحاصيل الشعير لاستعمالها كأعلاف لماشيتهم.

و تقدر طاقة استيعاب مرافق التخرين بأكثر من 5ر2 مليون قنطار فيما يوجد مخزن للمحاصيل بقدرة 200 الف قنطار طور الانجاز بمشرع الصفا.

ق.و