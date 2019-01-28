ارتفاع أسعار الواردات والصادرات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018

عرفت أسعار واردات و صادرات السلع، المعبر عنها بالدينار، ارتفاعا خلال التسعة أشهر الأولى من 2018 مقارنة بنفس الفترة من 2017، حسب ما أفاد الديوان الوطني للإحصائيات.وهكذا،عرفت أسعار واردات السلع بالدينار ارتفاعا بلغ 2ر12 بالمائة. وعرفت من جهتها أسعار الصادرات ارتفاعا ملحوظا قدر ب 2ر38 بالمائة خلال مرحلتي المقارنة، حسب ما أوضح الديون الوطني للإحصاء في المنشور حول مؤشر الأرقام الاستدلالية للقيم الأحادية للتجارة الخارجية للسلع.

وأفاد الديوان الوطني للإحصاء، فيما يخص تغيير أسعار السلع عند الاستيراد حسب فئة المنتوجات، أن جميع المنتجات سجلت ارتفاعا في الأسعار. ويتعلق الامر بأسعار واردات الوقود المعدني والزيوت المعدنية و مشتقاتها (2ر30+ بالمائة) و المنتجات الكيميائية و مشتقاتها (14 + بالمائة) و المشروبات و التبغ (9ر13 بالمائة) و المنتجات المصنعة (8ر12 +بالمائة) والماكنات ومعدات النقل (2ر11 + بالمائة) والمواد الخام غير القابلة للأكل ما عدا الوقود (3ر9 +بالمائة) والمنتجات المصنعة المختلفة (4ر8 +بالمائة) والمنتجات الغذائية و الحيوانات الحية (5ر7 +بالمائة) و الزيوت و الدهون و الشموع من أصل حيواني و نباتي (9ر3 +بالمائة).

وفيما يخص الأسعار عند التصدير، ذكر الديوان أن أربع مجموعات منتجات من مجموع السبع المشكلة لتركيبة الصادرات عرفت ارتفاعات في الأسعار خلال التسعة أشهر الاولى من السنة الماضية مقارنة بنفس المرحلة من سنة 2017.وتتمثل هذه المجموعات الأربع للمنتجات في الوقود المعدني والزيوت و مشتقاتها (6ر39 +بالمائة) و المشروبات و التبغ (6ر24 +بالمائة ) و السلع المصنعة (18 +بالمائة) و المواد الكيميائية و مشتقاتها (8ر12 +بالمائة).

وفيما يتعلق بمجموعات المنتجات الثلاث التي عرفت تراجعا في أسعار الصادرات، يتعلق الأمر بالمواد الغذائية و الحيوانات الحية (3ر11 – بالمائة) و المواد الخام غير صالحة للأكل (ما عدا الوقود) و الزيوت والدهون والشموع حيوانية و نباتية (1ر10 – بالمائة) وكذا ماكنات ومعدات النقل (8ر1 -بالمائة)، حسب ما فصل ديوان الإحصائيات.