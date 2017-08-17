ارتفاع أسعار النفط فى ظل تراجع المخزونات الأمريكية

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا خلال تعاملات يوم امس الأربعاء بالجلسة الأوروبية مواصلة تحقيق مكاسبها لثانى يوم على التوالى، وذلك بدعم من تراجع المخزونات الأمريكية لأدنى مستوياتها منذ أكتوبر 2016 وفقًا لما أصدره معهد البترول الأمريكى، ولكن حد من المكاسب معاودة ارتفاع الانتاج الليبى بعد إعادة تشغيل حقل الشرارة ووصوله إلى المستويات الطبيعية.

وعند الساعة 09:10 صعد النفط الخام الأمريكى ليصل سعر البرميل عند 47.80 دولار من سعر افتتاح جلسة التداول عند 47.68 دولار، وقد سجل أعلى سعر للبرميل عند 47.92 دولار بينما سجل أدنى سعر عند 47.62 دولار، كما ارتفع خام برنت ليصل سعر البرميل عند 51.15 دولار من سعر الافتتاح عند 50.96 دولار وقد سجل أعلى سعر للبرميل عند 51.28 دولار بينما سجل أدنى سعر عند 50.90 دولار.

أغلق النفط الخام الأمريكى “تسليم سبتمبر” تعاملات أمس محققًا مكاسب بنحو 0.4% مرتدًا من أدنى مستوياته فى ثلاثة أسابيع عند 47.01 دولار للبرميل والتى سجلها فى وقت سابق من التعاملات، كما حققت عقود برنت “تسليم أكتوبر” مكاسب بنحو 0.6% مرتفعة من أدنى مستوياتها فى ثلاثة أسابيع عند 50.01 دولار للبرميل.

أصدر معهد البترول الأمريكى تقريره غير الرسمى بالأمس عن المخزونات الأمريكية للأسبوع الماضى، وقد أشارت إلى تراجع المخزونات بواقع 9.2 مليون برميل مسجلة ثانى تراجع أسبوعى على التوالى، فيما كانت التوقعات تظهر انخفاض بواقع 3.6 مليون برميل، وبهذا يصل إجمالى المخزونات عند 496.7 مليون برميل وهو الأدنى منذ منتصف شهر أكتوبر 2016.

ومن المنتظر أن يتم اصدار البيانات الرسمية للمخزونات من قبل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية فى وقت لاحق من اليوم وسط توقعات تشير إلى تراجع بواقع 3.0 مليون برميل للأسبوع السابع على التوالى.

أصدرت مصادر ليبية أن معدلات الانتاج النفطى عادت لمعدلاتها الطبيعة بعد إعادة تشغيل حقل الشرارة بعد التهديدات الأمنية ليصل حجم الانتاج اليومى عند 230 ألف برميل.

ق.و