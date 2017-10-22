ارتفاع أسعار النفط بفعل التوترات في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط قليلا أمس في تعاملات متقلبة، لتختتم الأسبوع مرتفعة بدعم من الهبوط الحاد في صادرات الخام العراقية، بسبب التوترات في إقليم كردستان بعد ضغوط من ضعف بيانات الطلب.

وارتفع الخام في تسوية العقود الأميركية الآجلة 18 سنتا، أو ما يعادل 0.4 في المائة، إلى 51.47 دولار للبرميل بينما ارتفع خام برنت 52 سنتا، أو 0.9 في المائة، إلى 57.75 دولار للبرميل، والعقدان مرتفعان قليلا على أساس أسبوعي.

وانخفض عدد منصات الحفر الأميركية للأسبوع الثالث على التوالي مواصلا موجة تراجع في أنشطة الحفر مستمرة منذ شهرين حسبما قالت شركة بيكر هيوز المتخصصة في خدمات الطاقة.

كما انخفضت مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة 15 في المائة من المستويات القياسية التي بلغتها في مارس إلى 456.5 مليون برميل، وهو ما يقل عن المستويات التي جرى تسجيلها العام الماضي.

ق.و