ارتفاع أسعار النفط العالمية الى 52.72 دولارا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات امس، حيث سجل متوسط سعر خام القياس العالمى برنت 52.72 دولار للبرميل، فيما سجل الخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط خلال تعاملات امس 48.51 دولار للبرميل.

زيادة إنتاج أوبك

وزاد إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” فى شهر جويلية الماضى بحسب مسح أجرته رويترز 90 ألف برميل يوميا ليصل إلى أعلى مستوياته لعام 2017 بفعل استمرار تعافى الإمدادات من ليبيا المستثناة من اتفاق خفض الإنتاج.

وأظهر المسح زيادة درجة التزام أوبك بتخفيضات الإنتاج إلى 84% ورغم أن ذلك أعلى من مستوى جويلية المعدل البالغ 77 %، إلا أن درجة الالتزام للشهرين كليهما متراجعة عن مستوياتها فى وقت سابق من العام عندما كانت فوق 90 %.

وتعهدت السعودية التى تعد أكبر منتج للنفط فى منظمة الأوبك بتخفيض صادراتها للمساعدة فى إسراع وتيرة عودة التوازن بين العرض والطلب، وقال وزير الطاقة السعودى خالد الفالح، إن بلاده ستقيد صادرات الخام عند 6.6 مليون برميل يوميا فى أوت وهو ما يقل نحو مليون برميل يوميا عن مستويات ما قبل عام.

أسعار النفط بين 45 – 55 خلال العام

فيما توقع مسئولى شركة النفط العملاقة بى . بى البريطانية أن تتحرك أسعار النفط فى نطاق بين 45 – 55 دولارا للبرميل العام المقبل مع نمو إنتاج النفط الصخرى الأمريكى.

وأوضحت الشركة إن الطلب العالمى على النفط تعافى فى الربع الثانى من 2017 بعد بداية بطيئة للعام وإنه من المتوقع أن ينمو بين 1.4 و1.5 مليون برميل يوميا.

وقالت “الطلب العالمى يبدو قويا وستتماسك الأسعار حول المستويات التى نراها اليوم”، وبلغ الطلب العالمى نحو 95 مليون برميل يوميا فى 2016.

وسجل متوسط سعر خام برنت فى النصف الأول من العام 51.71 دولار للبرميل تقريبا وهو دون 53 دولارا للبرميل بقليل حاليا.

ق.و