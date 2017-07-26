بلغت فاتورة استيراد المواد الغذائية 4,44 مليار دولار في السداسي الأول لعام 2017 (مقابل 4,05 مليار دولار في السداسي الأول 2016) بينما عرفت واردات الأدوية تراجعا بأكثر من 11% حسبما علم لدى مصالح الجمارك.
وفيما يتعلق بمنتجات الحليب تقدر الفاتورة ب763,5 مليون دولار مقابل 495,2 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع قدره 54,2% حسب بيانات المركز الوطني للإعلام الآلي وإحصائيات الجمارك.
ولوحظ نفس الاتجاه الصعودي بالنسبة للسكر والمسكرات التي بلغت وارداتها 585,2 مليون دولار مقابل 416,7 مليون دولار أي بارتفاع نسبته 40,44%.
وبالنسبة للزيوت الموجهة للصناعات الغذائية فإن فاتورة الواردات قفزت إلى 459 مليون دولار مقابل 369 مليون دولار بارتفاع 24,4%.
أما الحبوب (قمح صلب لين..) والسميد والدقيق فقد تم استيرادها بمبلغ 1,47 مليار دولار مقابل 1,39 مليار دولار بارتفاع قدره 5,13%.
وفي مقابل ذلك قدرت فاتورة واردات القهوة والشاي 204 مليون دولار مقابل 186 مليون دولار (+9,7%).
بينما وصلت قيمة البقوليات ومواد غذائية أخرى 167,5 مليون دولار مقابل 154,6 مليون دولار (+8,34%).
وعن اللحوم فقد تم استيرادها ب140,4 مليون دولار في السداسي الأول 2017 مقابل 125,1 مليون دولار في النصف الأول من 2016 أي بارتفاع قدره 12,2%.
من جهة اخرى بلغت فاتورة استيراد الأدوية 883,57 مليون دولار في السداسي الأول 2017 مقابل 998,4 مليون دولار خلال نفس الفترة قبل عام أي بتراجع نسبته 11,5%.
خلال السداسي الأول 2017:
ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض الأدوية
بلغت فاتورة استيراد المواد الغذائية 4,44 مليار دولار في السداسي الأول لعام 2017 (مقابل 4,05 مليار دولار في السداسي الأول 2016) بينما عرفت واردات الأدوية تراجعا بأكثر من 11% حسبما علم لدى مصالح الجمارك.