حققت مؤسسة كرامة للتامين (فرع تابع للمؤسسة الجزائرية للتامين و اعادة التامين ) في 2016 ربحا صافيا قدر ب 5ر102 مليون دينار ما يمثل ارتفاعا بنسبة 33 بالمائة مقارنة ب 2015 حسب بيان للشركة.

اما بالنسبة لرقم الاعمال المحقق فقد بلغ 069 ر2 مليار دينار اي بنسبة تطور وصلت الى 16 في المائة مقارنة ب 2015.

و جاء في البيان ان هذا الارتفاع لرقم الاعمال هو نتيجة اساسا لأداء الشبكة المباشرة للمؤسسة و كذا شبكة الشركة الأم (الشركة الجزائرية للتامين و اعادة التامين ) و التي تضم 90 و كالة الى جانب توسيع شبكة التأمين المصرفي الى 24 في المائة و التي سمحت برفع عدد الوكالات الى 92 وكالة.

واضاف نفس المصدر ان التوظيفات المالية لمؤسسة كرامة للتامين بلغت 7ر4 مليار دينار ما يمثل قرابة نصف مجمل توظيفات كل شركات التامين مجتمعة.

كما تم تعزيز الجدارة الائتمانية للمؤسسة حيث بلغت 5ر1 مليار دينار لتفوق بذلك 194 في المائة من الهامش المطلوب.

و شمل اداء 2016 كذلك الجانب الخاص بالخدمات و الاضرار المتكفل بها و التي ارتفعت الى 5ر809 مليون دينار لأكثر من 2.400 ملف ما يمثل تطورا بنسبة 13 في المائة مقارنة ب 2015.

للتذكير فان “كرامة للتأمينات ” هي مؤسسة تامين الاشخاص.

ق.و