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تم اختيار الجزائر لإطلاق الشبكة الإفريقية لمراكز مكافحة التسمم، حسب ما أكده المدير الجهوي للمنظمة العالمية للصحة المكلفة بالأمراض غير المتنقلة بالقارة الإفريقية مغران مونزو بغايوكو امس الإثنين بالجزائر العاصمة لخبرتها في مجال مكافحة التسمم.

وأوضح ذات المسؤول الأممي، انه بعد زيارة وفد لمنظمة العالمية للصحة لمركز هذا البلد الذي لديه خبرة 20 سنة حيث تسعى المنظمة من هذا المنطلق إلى تعميم هذه الخبرة على 15 دولة لديها مراكز من هذا النوع وتوسيعها بعد ذلك باقي الدول، حيث دعا بالمناسبة إلى ضرورة تقاسم هذه الخبرة مع دول القارة السمراء وذلك في إطار التعاون جنوب -جنوب وتفادي التكاليف الباهظة الناجمة عن إرسال بعثات للتكوين بالدول الغربية، مؤكدا من جانب آخر بأن هذه التجربة تمثل بالنسبة لدول القارة إطارا ميدانيا لإطلاق شبكتها في مجال مكافحة التسمم.

ونوه بخبرة المؤسسات الوطنية والتي لا تقتصر على ميدان مكافحة التسمم فحسب بل عدة اختصاصات أخرى بلغت -حسبه-“مستويات عالية من التقدم بإمكانها مساعدة الدول الإفريقية” كما تكون ب”مثابة القاطرة” بالنسبة للمنظمة العالمية للصحة لنقل هذه الخبرة إلى بقية دول القارة.

وبلغة الأرقام، كشف ذات المسؤول عن تسجيل قرابة 40 ألف وفاة سنويا نتيجة تسممات مقصودة و7800 أخر نتيجة استعمال الأسمدة والمواد الكمياوية الموجهة إلى الزراعة أي ما يمثل نسبة 20 بالمائة من مجموع حالات الانتحار المسجلة بالقارة .

وحسب ذات الخبير فإن نسبة 38 من الدول الإفريقية فقط لديها تشريع حول استعمال وتسيير المواد الكيمياوية و32 بالمائة فقط من بينها تحتوي على آليات مراقبة و50 بالمائة على مخابر مرجعية ونسبة 25 بالمائة من بين هذه الدول لديها مراكز مكافحة التسمم مما يستدعي-كما أضاف-” توسيع هذه المراكز على مختلف دول القارة.

نسرين محفوف