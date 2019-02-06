اختتام عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية اليوم

تختتم اليوم الأربعاء، عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي انطلقت في الـ 26 جانفي المنصرم تحسبا للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 18 أفريل المقبل.

ويأتي هذا الإجراء بموجب أحكام القانون العضوي رقم 10-16 المتعلق بنظام الانتخابات والمرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية يوم 18 أفريل 2019.

و تعتبر القوائم الانتخابية دائمة، تتم مراجعتها خلال الثلاثي الأخير من كل سنة، غير أنه “يمكن مراجعتها استثنائيا بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية الذي يحدد فترة افتتاحها واختتامها”، مثلما تنص عليه المادة 14 من قانون الانتخابات.