توجت أشغال الورشة الدولية لتحقيق الاستقرار بمنطقة الساحل والتي احتضنتها ولاية تمنراست باعتماد توصيات كثيرة كما تم تثمين مسألة تفعيل مبادرة النيباد لتحقيق الاستقرار بمنطقة الساحل .

اختتمت الورشة الدولية لتحقيق الاستقرار بمنطقة الساحل والتي احتضنتها ولاية تمنراست يومي 8 و9 نوفمبر الجاري، وتم خلال اللقاء تنظيم ورشات عمل لإبراز أهمية تفعيل مبادرة النيباد في منطقة الساحل سيما وأن هذه المبادرة الهامة من شأنها أن تساهم حسب المشاركين في تأمين هذه المنطقة من خلال دعم الدول المجاورة للنهوض باقتصادياتها وجعلها منطقة للإستثمار الأجنبي، علما أن الجزائر أدت أدوارا كبيرة بخصوص إقامة مشاريع ضمن مبادرة النيباد على غرار مشروع الطريق العابر للصحراء و مشروع الألياف البصرية نحو إفريقيا.

وحسب بيان نشر عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، أكد أنه تمت مشاركة في هذه الورشة الدولية خبراء من دول الساحل من بينها تشاد ومالي وموريتانيا وممثلي عن السلك الدبلوماسي للدول الإفريقية المعتمدة بالجزائر إلى جانب مختصين في ميدان العلاقات الدولية من عدة جامعات وممثلي قطاعات وزارية مختلفة لها علاقة بمشاريع مبادرة النيباد على غرار النقل والأشغال العمومية وممثلي البنوك بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني.

وركزت جل مداخلات المسؤولين والتي كانت مبرمجة ضمن أشغال هذا اللقاء الذي احتضنه المركز الجامعي الحاج موسى آق أخموك بتمنراست الضوء على مسائل متعلقة بتحقيق الأمن والاستقرار وسبل وضع برامج ذات الصلة بالسلم و الأمن بمنطقة الساحل وحول شروط تحقيق الحكامة السياسية والاقتصادية وإبراز مختلف المقومات التي تجعل من هذه المنطقة فضاء للتبادل التجاري وتوفير فرص لتكثيف التبادلات الثقافية والتجارية بين هذه الدول، مثلما أوضح مسؤولو الجمعية الثقافية الاجتماعية لتفعيل المجتمع المدني وهي الجهة المنظمة .

وتم خلال اللقاء تنظيم ورشات عمل لإبراز أهمية تفعيل مبادرة النيباد في منطقة الساحل سيما وأن هذه المبادرة الهامة من شأنها أن تساهم حسب المشاركين في تأمين هذه المنطقة من خلال دعم الدول المجاورة للنهوض باقتصادياتها وجعلها منطقة للاستثمار الأجنبي، علما أن الجزائر أدت أدوارا كبيرة بخصوص إقامة مشاريع ضمن مبادرة النيباد على غرار مشروع الطريق العابر للصحراء ومشروع الألياف البصرية نحو إفريقيا.

وللإشارة تتضمن مبادرة النيباد “الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا” رؤية جديدة للإتحاد الإفريقي للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية للقارة الإفريقية.

رزاقي.جميلة