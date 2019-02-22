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اختتام الملتقى الدولي عبد الحميد بن هدوقة ببرج بوعريريج: الدعوة للانفتاح أكثر على الروائيين الشباب وتكريم عز الدين جلاوجي العام المقبل

Sabrina Kerkouba 22 فبراير 2019 الثقافة اضف تعليق 66 زيارة

        

دعا مشاركون في ختام الطبعة الـ 16 للملتقى الدولي عبد الحميد بن هدوقة ببرج بوعريريج التي حملت عنوان ” الرواية و الأنساق الثقافية ”  للانفتاح أكثر على أدب الشباب في جانبه المتعلق بالرواية.

و قد أجمع المتدخلون في هذا إلقاء الذي احتضنت فعالياته جامعة البشير الإبراهيمي لمدة ثلاثة أيام على ضرورة ضبط إشكالية الملتقى ضمن تيمة محددة في ضوء المستجدات الراهنة و توجيه الاهتمام بالمتن الروائي الجزائري في ظل المشهد النقدي العالمي.

كما أوصت اللجنة العلمية بتكريم الروائي عز الدين جلاوجي في الطبعة القادمة للملتقى نظير ما قدمه من أعمال روائية متميزة كانت طائفة منها موضوعات لبحوث أكاديمية في جامعات جزائرية وعربية.

وأوصى المجتمعون بتثبيت جائزة خاصة بالعمل الروائي و تكريم شخصية روائية عربية في كل طبعة مع ضرورة تدعيم الملتقى بحضور مختصين في المسرح و السينما.

ويعتبر الروائي عبد الحميد بن هدوقة ( 1925-1996) من أشهر الأدباء الجزائريين،  كما أنه صاحب أول رواية جزائرية مطبوعة باللغة العربية و له روايات و أعمال أدبية أشهرها “ريح الجنوب ” و التي ترجمت إلى حوالي 20 لغة إلى جانب رواية بتن الصباح و “جازية و الدراويش”.

صبرينة ك

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