اختتام الدورة العادية للبرلمان يوم غد الأحد

ستختتم الدورة العادية للبرلمان بغرفتيه يوم غد الأحد, حسب ما جاء في بيان للمجلس الشعبي الوطني عقب اجتماع مكتبه برئاسة السعيد بوحجة رئيس المجلس.

و أوضح ذات المصدر ان هذا القرار جاء طبقا لأحكام المادة 135 من الدستور وكذا المادة 05 من القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة و ذلك بعد التنسيق بين مكتب المجلس الشعبي الوطني مع مكتب مجلس الأمة والتشاور مع الحكومة.

و أشار البيان أن مكتب المجلس استهل اجتماعه ب”تقييم أشغاله منذ تنصيبه حيث أبدى الأعضاء ارتياحهم للظروف المواتية والأجواء الحسنة التي طبعت سير كل الجلسات العلنية المنعقدة منذ بداية العهدة الجديدة سواء تلك المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس أو تلك التي خصصت للمناقشة والتصويت على مخطط عمل الحكومة ,معتبرا ذلك مؤشرا إيجابيا” .

وتجدر الإشارة إن جلسة الاختتام بمقر مجلس الأمة ستنطلق في الساعة العاشرة (10.00) صباحا بينما ستبدأ جلسة الاختتام بمقر المجلس الشعبي الوطني في الساعة الحادية عشرة (11.00) صباحا.

نسرين.م