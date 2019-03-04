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“اختاروا الوكالات السياحية المعتمدة يا حجاج”

ديوان الحج والعمرة::
“اختاروا الوكالات السياحية المعتمدة يا حجاج”

islam kaab 4 مارس 2019 الاقتصاد اضف تعليق 40 زيارة

دعا الديوان الوطني للحج والعمرة الحجاج الراغبين في السفر مع إحدى وكالات السياحة والإسفار الانتباه إلى أن تكون ضمن 42 وكالة معتمدة لتنظيم الحج لهذا الموسم.
ونبه الديوان الحجاج عبر بيان له، أمس، إلى ضرورة تأكد من يرغب منهم في السفر عبر وكالات السياحة و الأسفار أن تكون الوكالة السياحية التي يقصدها ضمن قائمة الوكالات ال42 المعتمدة لتنظيم موسم الحج 2019، و أضاف البيان نفس “انه بإمكان الراغبين السفر مع إحدى وكالات السياحة والأسفار للحج و العمرة الاطلاع على القائمة على الرابط HYPERLINK “http://www.onpo.dz” www.onpo.dz
للإشارة سيتم خلال موسم الحج القادم دفع كل من تكلفة الحج وسعر تذكرة السفر دفعة واحدة لدى بنك الجزائر وان الخطوط الجوية الجزائرية ستأخذ نصيبها من التذكرة من البنك مباشرة.
هذا وقد ترأس أمس ترأس وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، اجتماع اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بالتحضير لموسم حج 2019. ويأتي الاجتماع، للوقوف ومتابعة سير التحضيرات الجارية،لموسم الحج والعمل،على دراسة السبل الكفيلة،لضمان تنظيم لائق ومواصلة التحسن المسجل في تنظيم عملية الحج.
للإشارة حددت الوزارة تكلفة الحج لهذا الموسم بـ565 ألف دينار، مشيرة أن الزيادة راجعة إلى ارتفاع تكاليف النقل لهذا الموسم.
رزيقة.خ

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