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احتياطي صرف الجزائر بلغ 102,4 مليار دولار

نهاية سبتمبر 2017:
احتياطي صرف الجزائر بلغ 102,4 مليار دولار

eldjazair 12 نوفمبر 2017 الاقتصاد اضف تعليق 26 زيارة

بلغ احتياطي صرف الجزائر مبلغ 102,4مليار دولار نهاية شهر سبتمبر 2017 حسب ما صرح به وزير المالية عبد الرحمان راوية خلال عرض وتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2018 في جلسة علنية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.
وكان الوزير الوزير قد صرح شهر أكتوبر الماضي أن احتياطي الصرف قد يتراجع ليصل حدود 97 مليار دولار نهاية شهر ديسمبر 2017.
وحسب توقعاته فان احتياطي الصرف الجزائري من المتوقع أن يبلغ قيمة 85,2 مليار دولار مع نهاية سنة 2018 أي ما يعادل 18,8 شهر من الاستيرادي كما أضاف أنه قد يصل الى 79,7 مليار دولار سنة 2019 بمعدل 18,4 شهر من الاستيرادي قبل أن يبلغ قيمة 76,2 مليار دولار سنة 2020 (17,8 شهر من الاستيراد).
هذا وكانت قد وصلت قيمة احتياطي الصرف مبلغ 114,1 مليار دولار نهاية سنة 2016 مقابل 144,1 مليار دولار نهاية 2015.
ق.و

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