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احتياطي الصرف يصل إلى 80 مليار دولار

واصل نزيفه الحاد في الفترة الأخيرة:
احتياطي الصرف يصل إلى 80 مليار دولار

idir demiche 2 فبراير 2019 الاقتصاد اضف تعليق 102 زيارة

لازال احتياطي الصرف نزوفا حادا منذ ان ضربة الأزمة المالية الحادة الجزائر منتصف 2014، حيث وصل الى ما دون 80 مليار دولار، وفقا لما أعلن عنه الوزير الأول أحمد أويحيى.

وقال أويحيى في ندوة صحفية عقدها أمس، في مقر الارندي: “للأسف ، الاحتياطي حاليا أقل من 80 مليار دولار في حدود 79.80 مليار دولار”.

وكانت احتياطات صرف الجزائر (باستثناء الذهب) قد تراجعت إلى 12ر82 مليار دولار نهاية نوفمبر 2018 مقابل 33ر97 مليار دولار نهاية 2017 أي ما يعادل 21ر15 مليار دولار في غضون 11 شهرا، وذلك بعدما كان قد انخفض الى 88.61مليار   دولار الى نهاية  جوان 2018 مقابل 97.33 مليار دولار الى نهاية ديسمبر 2017 ,  حسب مسؤولي بنك الجزائر.

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