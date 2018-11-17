رد محافظ البنك المركزي محمد لوكال على وزير المالية عبد الرحمان راوية عقب الاحصائيات التي قدمها مؤخرا حول مستقبل احتياطي الصرف، حيث كشف لوكال إن احتياطيات النقد الأجنبي في الجزائر ستواصل الارتفاع مع بقاء أسعار النفط فوق مستوى 50 دولارا للبرميل، وهو الرقم المقترح في ميزانية العام القادم. وقال لوكال في تصريح خص به وكالة رويترز على هامش مؤتمر في تونس إن ”احتياطي الجزائر من العملة الأجنبية بلغ حاليا في هذا الوقت 88 مليار دولار أي ما يعادل حوالي عامين من الواردات.

وأضاف محافظ البنك المركزي الجزائري أن “ارتفاع الأسعار العالمية للنفط سيساعد بلا شك في رفع الاحتياطي في الفترة القادمة”. وأشار إلى إن الجزائر تستهدف تضخما عند 4.5 بالمائة في العامين الجاري والقادم وأربعة بالمائة في 2020. وكان الاحتياطي الجزائري عند 194 مليار دولار في عام 2014، لكنه هبط بعد ذلك بسبب تراجع إيرادات النفط.

عمر ح