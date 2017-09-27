قال وزير المالية عبد الرحمان راوية امس الثلاثاء بالجزائر أن احتياطات البلاد من العملة الصعبة يمكن أن تتقلص إلى 97 مليار دولار مع نهاية ديسمبر 2017 .

و في تدخله أمام أعضاء لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني لعرض مشروع القانون المتمم للأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق ل26 أوت 2003 المتعلق بالقرض و النقد، أكد راوية أن احتياطات الصرف كانت في حدود 8ر105 مليار دولار مع نهاية شهرجويلية الماضي .

وكان الوزير الأول أحمد أويحي قد أشار الخميس المنصرم أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن احتياطات الصرف كانت عند مستوى 103 مليار دولار نهاية شهر أوت 2017، مشيرا إلى أنها ستتقلص إلى 102 مليار دولار أواخر سبتمبر الجاري .

يذكر أن احتياطات الجزائر من العملة الصعبة قدرت بـ 1ر114 مليار دولار نهاية ديسمبر 2016 مقابل 1ر144 مليار دولار نهاية 2015.

نسرين.م