الأربعاء , سبتمبر 27 2017
أخبار عاجلة
الرئيسية / الاقتصاد / مع نهاية 2017:
احتياطات الصرف قد تتقلص إلى 97 مليار دولار

مع نهاية 2017:
احتياطات الصرف قد تتقلص إلى 97 مليار دولار

eldjazair 26 سبتمبر 2017 الاقتصاد اضف تعليق 35 زيارة

قال وزير المالية عبد الرحمان راوية امس الثلاثاء بالجزائر أن احتياطات البلاد من العملة الصعبة يمكن أن تتقلص إلى 97 مليار دولار مع نهاية ديسمبر 2017 .
و في تدخله أمام أعضاء لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني لعرض مشروع القانون المتمم للأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق ل26 أوت 2003 المتعلق بالقرض و النقد، أكد راوية أن احتياطات الصرف كانت في حدود 8ر105 مليار دولار مع نهاية شهرجويلية الماضي .
وكان الوزير الأول أحمد أويحي قد أشار الخميس المنصرم أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن احتياطات الصرف كانت عند مستوى 103 مليار دولار نهاية شهر أوت 2017، مشيرا إلى أنها ستتقلص إلى 102 مليار دولار أواخر سبتمبر الجاري .
يذكر أن احتياطات الجزائر من العملة الصعبة قدرت بـ 1ر114 مليار دولار نهاية ديسمبر 2016 مقابل 1ر144 مليار دولار نهاية 2015.
نسرين.م

عن eldjazair

شاهد أيضاً

التعاون الجزائري- الياباني::
مشروعان شمسيان تشرف عليهما جامعة العلوم والتكنولوجيا بوهران

أكدت عميدة جامعة العلوم والتكنولوجيا “محمد بوضياف” بوهران أنه تم اقتراح مشروعين جديدين مخصصين لتطوير …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2017, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super